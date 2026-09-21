$!Tractor aplasta y matan a un hombre en un fraccionamiento al norte de Mazatlán

El accidente se reportó a autoridades a las 16:40 horas, en la zona de jardines del mencionado asentamiento ubicado sobre el kilómetro 10+700 de la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida luego de ser aplastado por un tractor que reparaba de una falla mecánica en el fraccionamiento las Puertas de Mazatlán, ubicado al norte del puerto.

El hombre realizaba maniobras de reparación a la unidad luego de presentar una falla mientras desarrollaba labores al interior del asentamiento, al parecer, mientras se encontraba debajo del tractor este avanzó debido al desnivel de la calle y le pasó por encima.

Paramédicos de Bomberos Veteranos señalaron que tras proporcionar la atención prehospitalaria correspondiente, la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones causadas por aplastamiento.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y después autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El fallecido fue identificado como Alberto “N”, de 54 años de edad.