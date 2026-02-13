$!Traía más de 700 mil dólares en efectivo, Ejército lo detienen en retén en Culiacán

Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en posesión de más de 700 mil dólares en efectivo, al ser parado en un punto de revisión o retén, en Culiacán.

Fue en medio de un despliegue en la colonia Guadalupe donde agentes militares pararon al conductor de un Nissan March color blanco, revisaron la cajuela y encontraron una mochila con efectivo.

En total se contabilizaron 706 mil 600 dólares distribuidos entre 16 fajos de billetes fe 50 y 100 dólares que, según declaró el hombre a los soldados, serían entregados en unas oficinas del Desarrollo Urbano Tres Ríos.