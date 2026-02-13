Seguridad
Traía más de 700 mil dólares en efectivo, Ejército lo detienen en retén en Culiacán

Los militares encontraron el dinero dentro de una mochila en la cajuela del vehículo, y el responsable no pudo acreditar su legal procedencia
Noroeste/Redacción
13/02/2026 22:55
Un hombre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en posesión de más de 700 mil dólares en efectivo, al ser parado en un punto de revisión o retén, en Culiacán.

Fue en medio de un despliegue en la colonia Guadalupe donde agentes militares pararon al conductor de un Nissan March color blanco, revisaron la cajuela y encontraron una mochila con efectivo.

En total se contabilizaron 706 mil 600 dólares distribuidos entre 16 fajos de billetes fe 50 y 100 dólares que, según declaró el hombre a los soldados, serían entregados en unas oficinas del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Dicha cantidad equivale a aproximadamente 12 millones 128 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio vigente.

Pese a su explicación, el responsable no acreditó la legal procedencia del efectivo, por lo que fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades, junto con el vehículo y el efectivo.

