$!Tráiler cargado de lechugas se incendia en la México 15, en Ahome; queda en pérdida total

AHOME. _ En pérdida total terminó un tráiler que transportaba un cargamento de lechugas, luego de ser devorado por las llamas durante la madrugada de este lunes 17 de agosto, mientras circulaba sobre la carretera Internacional México 15.

Según los reportes de las autoridades, el siniestro tuvo lugar en los carriles con dirección de norte a sur, en las inmediaciones de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán. Por causas que aún no han sido determinadas, el fuego comenzó a propagarse por la unidad, obligando al operador, cuya identidad fue reservada, a detener la marcha y ponerse a salvo rápidamente antes de que las llamas lo alcanzaran.

Tras recibir el reporte de alerta a través del número de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se trasladaron de inmediato al lugar del incidente. Al arribar, confirmaron que el fuego ya había envuelto por completo tanto la cabina como el remolque, por lo que procedieron a desplegar intensas maniobras para sofocar la conflagración.

Para garantizar la seguridad de los demás automovilistas y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia sin contratiempos, efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Protección Civil de Ahome, acordonaron la zona y establecieron un cierre temporal a la circulación vehicular.