Seguridad
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Accidente

Tráiler cargado de mercancía se vuelca en la autopista Culiacán-Mazatlán

El sitio se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Nacional Carreteras
Juvencio Villanueva |
30/06/2026 07:30
30/06/2026 07:30

Un tráiler de transporte de mercancía se volcó la mañana de este martes en la autopista Culiacán-Mazatlán.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32 en el sentido de norte a sur, unos kilómetros antes de la caseta de Mármol.

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El tráiler salió de la cinta asfáltica y quedó completamente volcado abajo de la autopista.

No se reportan lesionados en el lugar.

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Aunque no se observa qué mercancía transporta la unidad, en la zona ya se encuentran personas en vehículos y motos para buscar recuperar algo de la carga, en lo conocido como “rapiña”.

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El lugar del accidente está custodiado por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Nacional Carreteras.

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