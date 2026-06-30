$!Tráiler cargado de mercancía se vuelca en la autopista Culiacán-Mazatlán

Un tráiler de transporte de mercancía se volcó la mañana de este martes en la autopista Culiacán-Mazatlán.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32 en el sentido de norte a sur, unos kilómetros antes de la caseta de Mármol.
El tráiler salió de la cinta asfáltica y quedó completamente volcado abajo de la autopista.
No se reportan lesionados en el lugar.
Aunque no se observa qué mercancía transporta la unidad, en la zona ya se encuentran personas en vehículos y motos para buscar recuperar algo de la carga, en lo conocido como “rapiña”.
El lugar del accidente está custodiado por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Nacional Carreteras.