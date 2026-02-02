Tráiler cargado de papas vuelca en la supercarretera Durango-Mazatlán tras falla mecánica

CONCORDIA. _ Una falla en el sistema de frenos provocó la volcadura de un tráiler cargado con toneladas de papa en la supercarretera Durango-Mazatlán durante los primeros minutos de este lunes.

El incidente ocurrió a las 00:05 horas en el kilómetro 103, cerca de la comunidad de El Magistral, perteneciente al municipio de Concordia.

El conductor, quien resultó ileso, relató que detectó la avería mientras descendía con dirección al puerto sinaloense. Pese a que logró detener la marcha en una pendiente, la inercia provocó que la pesada unidad comenzara a retroceder.

En un intento por frenar el descenso y evitar un impacto mayor, el chofer maniobró para cruzar el remolque sobre la cinta asfáltica, lo que derivó en la volcadura del tractocamión y su carga.

El accidente obstruyó la circulación total de la vía por tres horas. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de Capufe, quienes habilitaron un carril intermitente mientras se realiza el trasvase del producto a otra unidad de la empresa.