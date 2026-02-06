$!Tráiler con aguacate vuelca en Los Mochis: desatan rapiña tras fuerte impacto en la México 15

AHOME. _ La madrugada de este viernes, la circulación en la carretera Internacional México 15 se vio interrumpida tras la volcadura de un tractocamión cargado con aguacate a la altura de la Zona Industrial. El siniestro, reportado a las 05:27 horas, dejó cuantiosos daños materiales y derivó en actos de rapiña por parte de personas que acudieron al sitio para llevarse el producto.

De acuerdo con los informes obtenidos en el lugar, la pesada unidad circulaba con dirección al norte cuando, al tomar la curva de Loma Dorada en el kilómetro 201, el operador perdió el control del volante.

Los primeros peritajes sugieren que las causas del percance derivaron del exceso de velocidad, lo que provocó que el tráiler derribara el muro de contención central y terminara volcado sobre su costado.

El impacto esparció cientos de cajas del llamado “oro verde” sobre el asfalto, afectando también a dos vehículos particulares que transitaban por la zona y no lograron detener su marcha, colisionando contra los escombros y la estructura de la unidad.

Pese a lo aparatoso del accidente, los cuerpos de auxilio confirmaron que tanto el chofer del tráiler como los ocupantes de los automóviles particulares solo tienen lesiones menores que no ponen en riesgo su vida.