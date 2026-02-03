$!Tráiler derriba postes y deja sin luz a varias colonias al suroriente de Los Mochis

De acuerdo con los reportes, el responsable fue el operador de un tractocamión rotulado con la imagen de una conocida cadena de supermercados, en donde la unidad circulaba sobre el Bulevar Centenario en dirección de poniente a oriente.

El siniestro se registró en el sector suroriente, provocando la interrupción inmediata del suministro eléctrico y así mismo como de los servicios de telecomunicaciones en varios asentamientos aledaños a los bulevares Centenario y Macario Gaxiola.

LOS MOCHIS._ Un accidente protagonizado por una unidad de carga pesada generó un apagón sectorizado y el cierre de una de las arterias principales de la ciudad, luego de que la caja de un tráiler “barriera” con el cableado aéreo y a su paso dañara infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al llegar a la altura del cruce con el bulevar Morelos, las dimensiones de la caja del tráiler se engancharon con el tendido de cables y al continuar con su marcha, la unidad de carga jaló con fuerza las líneas, provocando daños estructurales severos en dos postes.

Un poste de concreto de la CFE el cual quedó ladeado y en riesgo inminente de colapso, así mismo como un poste de madera perteneciente a una compañía de telefonía el cual resultó fracturado desde su base.

Ante el peligro que representaban los cables de alta tensión sobre el asfalto y la inestabilidad de los postes, elementos de Protección Civil de Ahome y agentes de Tránsito Municipal activaron un protocolo de seguridad.

La circulación vehicular fue cerrada en el bulevar Centenario, específicamente en el tramo al llegar a la Belisario Domínguez por ambos sentidos, desviando el tráfico para evitar accidentes secundarios.

Al sitio arribaron cuadrillas de la CFE para “bajar las cuchillas” de los transformadores y des energizar la zona, maniobra necesaria para retirar el cableado dañado y reemplazar los postes, por lo que las colonias aledañas se mantendrán sin luz mientras concluyen los trabajos de reparación. Personal de la aseguradora del transporte de carga se hizo presente para el deslinde de responsabilidades.