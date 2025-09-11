$!Tráiler es embestido por el ferrocarril en La Cruz de Elota

ELOTA._ Un tráiler resultó con daños en la caja tras ser alcanzado por la máquina del ferrocarril en un crucero de La Cruz de Elota.
El choque se reportó a las 19:45 horas de este jueves en el crucero de ferrocarril en la comunidad, tras el cual no se reportaron lesionados.
Al parecer, el conductor del tráiler de una conocida tienda de conveniencia intentó ganarle el paso al tren, pero la locomotora del convoy de acero alcanzó a impactar la parte trasera de la caja.
El percance provocó severos daños y dejó la caja atravesada sobre una vía paralela, sin embargo, el conductor del tráiler resultó ileso.
Personal de Protección Civil y elementos de Bomberos y Cruz Roja de Elota participaron en la atención de la emergencia.