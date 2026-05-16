$!Trailer ‘nodriza’ choca por alcance contra volteo y lo vuelca en el Libramiento Mazatlán; hay un lesionado

MAZATLÁN._ Un tráiler nodriza se impactó por alcance contra un volteo cargado de piedra el cual termino volcado en los carriles al sur del Libramiento Mazatlán.
El accidente se reportó alas 08:30 horas, en el Libramiento Mazatlán, a la altura del kilometro 265+300 de la autopista Tepic-Mazatlán.
Por causas desconocidas, el tráiler tipo nodriza impactó por alcance al volteo cargado de material pétreo y este terminó volcando hacia su costado derecho regando toneladas del material sobre la carpeta asfáltica.
Tras el percance, se reportó a uno de los conductores con lesiones qué ameritaron su traslado a un hospital.
La zona fue abanderada por elementos Carretetos de la Guardia Nacional, quienes habilitaron un carril para desfogar a los vehículos varados por el percance y luego procedieron a desviar a todos los vehículos hacia una ruta alterna, para realizar las maniobras de retiro de las unidades involucradas.