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Accidente

Trailer ‘nodriza’ choca por alcance contra volteo y lo vuelca en el Libramiento Mazatlán; hay un lesionado

Tras el accidente, toneladas de material quedó sobre la carpeta asfáltica
Juvencio Villanueva |
16/05/2026 13:03
16/05/2026 13:03

MAZATLÁN._ Un tráiler nodriza se impactó por alcance contra un volteo cargado de piedra el cual termino volcado en los carriles al sur del Libramiento Mazatlán.

El accidente se reportó alas 08:30 horas, en el Libramiento Mazatlán, a la altura del kilometro 265+300 de la autopista Tepic-Mazatlán.

Por causas desconocidas, el tráiler tipo nodriza impactó por alcance al volteo cargado de material pétreo y este terminó volcando hacia su costado derecho regando toneladas del material sobre la carpeta asfáltica.

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Tras el percance, se reportó a uno de los conductores con lesiones qué ameritaron su traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por elementos Carretetos de la Guardia Nacional, quienes habilitaron un carril para desfogar a los vehículos varados por el percance y luego procedieron a desviar a todos los vehículos hacia una ruta alterna, para realizar las maniobras de retiro de las unidades involucradas.

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