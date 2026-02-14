$!Tráiler pierde el control en curva y vuelca en la carretera a El Carrizo

EL FUERTE._ Un operador prácticamente ileso y daños materiales fue el saldo que dejó la volcadura de un camión de carga registrada durante la tarde del viernes sobre la carretera estatal que comunica la cabecera municipal de El Fuerte con el Valle del Carrizo.

El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del entronque conocido como “4 Caminos”.

Según los reportes preliminares por parte de las autoridades en el sitio, un camión tráiler tipo torton cargado con material para relleno, circulaba sobre la rúa cuando el conductor perdió el control del volante.