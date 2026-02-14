$!Tráiler pierde el control en curva y vuelca en la carretera a El Carrizo

EL FUERTE._ Un operador prácticamente ileso y daños materiales fue el saldo que dejó la volcadura de un camión de carga registrada durante la tarde del viernes sobre la carretera estatal que comunica la cabecera municipal de El Fuerte con el Valle del Carrizo.
El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del entronque conocido como “4 Caminos”.
Según los reportes preliminares por parte de las autoridades en el sitio, un camión tráiler tipo torton cargado con material para relleno, circulaba sobre la rúa cuando el conductor perdió el control del volante.
Trascendió que fue al intentar maniobrar en una curva de la zona cuando el peso de la carga venció al vehículo, provocando que este terminara recostado sobre su lado derecho, fuera de la cinta asfáltica.
Debido a la naturaleza del accidente, se solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio.
Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de El Fuerte y agentes de Tránsito Municipal.
El operador de la unidad logró salir de la cabina por su propio pie. Tras una valoración rápida en el lugar, se determinó que solo presentaba golpes menores que no ponían en riesgo su vida, por lo que no requirió su traslado a un hospital.
Los agentes viales se encargaron de abanderar la zona para prevenir otro accidente, dado que parte del material quedó disperso en el acotamiento, mientras se gestionaba el uso de grúas para reincorporar la pesada unidad.