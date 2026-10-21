$!Tráiler provoca carambola y aplasta moto en paso superior de Mazatlán; hay una lesionada

MAZATLÁN._ Tráiler aplasta una moto e impacta otros cuatro vehículos en el Paso Superior de la avenida Gabriel Leyva; reportan una mujer lesionada.

La múltiple colisión se reportó a los cuerpos de auxilio alas 16:40 horas, indicando el carril con sentido sur del Paso Superior de la colonia Jesús García.