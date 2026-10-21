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Accidente

Tráiler provoca carambola y aplasta moto en paso superior de Mazatlán; hay una lesionada

La colisión involucró a varios vehículos y se registró sobre el Paso Superior de la colonia Jesús García
Noroeste/Redacción
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21/10/2026 18:04
21/10/2026 18:04

MAZATLÁN._ Tráiler aplasta una moto e impacta otros cuatro vehículos en el Paso Superior de la avenida Gabriel Leyva; reportan una mujer lesionada.

La múltiple colisión se reportó a los cuerpos de auxilio alas 16:40 horas, indicando el carril con sentido sur del Paso Superior de la colonia Jesús García.

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Por causas desconocidas, el conductor del transporte que transitaba sobre el paso superior, no alcanzó a frenar cuando descendía y arrolló primero a una motocicleta con dos ocupantes que por fortuna cayeron hacia un costado del paso superior y resultaron ilesos.

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Cuatro camionetas fueron alcanzadas por el impacto y una persona tuvo que se atendida por Socorristas de Cruz Roja y trasladada a un hospital para su atención médica.

Agentes de Tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y del deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados.

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