$!Tráiler provoca carambola y aplasta moto en paso superior de Mazatlán; hay una lesionada

MAZATLÁN._ Tráiler aplasta una moto e impacta otros cuatro vehículos en el Paso Superior de la avenida Gabriel Leyva; reportan una mujer lesionada.
La múltiple colisión se reportó a los cuerpos de auxilio alas 16:40 horas, indicando el carril con sentido sur del Paso Superior de la colonia Jesús García.
Por causas desconocidas, el conductor del transporte que transitaba sobre el paso superior, no alcanzó a frenar cuando descendía y arrolló primero a una motocicleta con dos ocupantes que por fortuna cayeron hacia un costado del paso superior y resultaron ilesos.
Cuatro camionetas fueron alcanzadas por el impacto y una persona tuvo que se atendida por Socorristas de Cruz Roja y trasladada a un hospital para su atención médica.
Agentes de Tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y del deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados.