Tráiler refrigerado vuelca en los cerros de Barobampo; operador resulta herido

AHOME._ Un aparatoso accidente tipo volcadura se registró este sábado 19 de septiembre en la Carretera Internacional México 15, luego de que un tráiler que remolcaba una caja refrigerada volcó en la zona del Valle del Carrizo, en las cercanías del Poblado 7.

Los primeros informes por parte de las autoridades indican que el percance ocurrió cuando el vehículo transitaba por la mencionada rúa federal y al llegar a la zona de los cerros de Barobampo, el chofer perdió el control de la unidad por motivos aún no esclarecidos, lo que provocó que se saliera de la cinta asfáltica.

La unidad de carga terminó volcada sobre su costado en la cuneta central que divide los sentidos de circulación de la México 15, dejando cuantiosos daños materiales.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome se movilizaron al sitio del percance para brindar los primeros auxilios al operador del tráiler, quien resultó con algunas lesiones tras la volcadura.

Pese a las recomendaciones del personal de emergencias, el afectado se negó a ser trasladado a un centro médico para una valoración más completa.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al lugar para abanderar el sitio y prevenir un incidente mayor. Asimismo, los efectivos federales resguardaron la mercancía transportada y procedieron a realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Al lugar arribaron grúas especializadas para realizar las maniobras de remolque del tráiler accidentado, lo que podría generar cortes intermitentes a la circulación en ese tramo de la México 15, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución por la zona.