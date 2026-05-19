$!Tráiler sé ‘atora’ en túnel de la Durango-Mazatlán tras incendio en sus llantas; provoca cierre

CONCORDIA._ Un sobrecalentamiento de balatas causó este martes el incendio de las llantas de la plataforma de un tráiler que transportaba dos contenedores metálicos.
El operador de la unidad detectó el incendio y detuvo la marcha cuando circulaba al interior del túnel El Sinaloense durante la madrugada.
El percance se reportó a las 03:15 horas en el kilómetro 172 de la autopista Durango-Mazatlán y obligó al cierre a la circulación en ambos sentidos de la supercarretera por espacio de tres horas.
El incendio de las llantas de la plataforma tipo cama baja, donde se transportaban dos contenedores metálicos con un aislante especial, fue generado por el sobrecalentamiento de las balatas en el frenado.
Por la alta temperatura, el material de las balatas llegó al rojo vivo y esto provocó el fuego y este a su vez afectó el material aislante de los contenedores que transportaba.
Elementos carreteros de la Guardia Nacional y personal de Capufe ordenaron el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista, impidiendo el paso en la caseta de Mesillas a los usuarios que viajaban con dirección a Durango y en la caseta de Coscomate a los usuarios que circulaban con dirección a Mazatlán.
Aproximadamente a las 06:30 horas, el paso en ambos sentidos se abrió de manera intermitente, pero continuaron con las maniobras para el retiro de los contenedores y la plataforma afectada por el incendio de las llantas.
Hasta las 19:00 horas de este martes, las maniobras en el lugar del accidente mantienen el paso intermitente de vehículos en ambas direcciones.