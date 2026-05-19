$!Tráiler sé ‘atora’ en túnel de la Durango-Mazatlán tras incendio en sus llantas; provoca cierre

CONCORDIA._ Un sobrecalentamiento de balatas causó este martes el incendio de las llantas de la plataforma de un tráiler que transportaba dos contenedores metálicos.

El operador de la unidad detectó el incendio y detuvo la marcha cuando circulaba al interior del túnel El Sinaloense durante la madrugada.

El percance se reportó a las 03:15 horas en el kilómetro 172 de la autopista Durango-Mazatlán y obligó al cierre a la circulación en ambos sentidos de la supercarretera por espacio de tres horas.

El incendio de las llantas de la plataforma tipo cama baja, donde se transportaban dos contenedores metálicos con un aislante especial, fue generado por el sobrecalentamiento de las balatas en el frenado.