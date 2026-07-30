Tráiler vuelca en el camellón de la Maxipista Culiacán-Mazatlán y paraliza el tráfico en Quilá

CULIACÁN. _ Un tractocamión volcó sobre el camellón central de la autopista del Pacífico, a la altura de la sindicatura de Quilá, lo que provocó el cierre total de la vialidad durante la madrugada de este jueves y generó intensas filas de vehículos.

El percance vial se registró cuando la unidad de carga circulaba de sur a norte. Al llegar al kilómetro 125, el conductor perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas, saliéndose del camino hasta impactarse en el camellón.

Personal de auxilio vial e integrantes de corporaciones de rescate acudieron al sitio para atender el reporte. Ante la dimensión del vehículo, la circulación fue bloqueada por completo durante varias horas para permitir las maniobras de grúas especializadas que retiraron la unidad siniestrada.

Autoridades confirmaron que el incidente dejó únicamente daños materiales estimados en varios miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas ni pérdida de vidas humanas.

El bloqueo temporal afectó a decenas de automovilistas y transportistas que permanecieron varados a la espera de la liberación de los carriles. La circulación fue restablecida en ambos sentidos una vez concluidos los trabajos de despeje y limpieza en la zona.