$!Tráiler vuelca en la autopista Durango-Mazatlán a la altura de Villa Unión

MAZATLÁN._ Un tráiler que transportaba toneladas de mango volcó en la autopista Durango-Mazatlán a la altura de Villa Unión, y provocó el cierre del tramo carretero Villa Unión-Mesillas.
El accidente se reportó a las 20:30 horas de este martes en el kilómetro 228 de la autopista, a la altura del paradero de la sindicatura de Villa Unión.
Según la versión del propio conductor, circulaba con dirección a Durango y de pronto se cargo demasiado hacia su costado izquierdo; las llantas de ese lado salieron de la carpeta asfáltica y al tratar de reincorporarse, el desnivel y el peso provocaron la volcadura de todo el transporte.
El conductor sufrió lesiones menores y logró salir del tractocamión por sus propios medios.
Rescatistas de Capufe y agentes Carreteros de la Guardia Nacional abanderaron la zona del accidente para resguardar el transporte siniestrado y están a la espera de otro tráiler de la misma compañía para trasbordar la carga.
El tráiler volcado derribó el muro de contención metálico y quedó fuera de la carpeta asfáltica, por lo que la circulación se mantiene fluida en ambos sentidos y será hasta las maniobras de trasbordo y retiro del vehículo que se anuncie el cierre temporal con sentido hacia Durango.