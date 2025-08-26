$!Tráiler vuelca en la autopista Durango-Mazatlán a la altura de Villa Unión

MAZATLÁN._ Un tráiler que transportaba toneladas de mango volcó en la autopista Durango-Mazatlán a la altura de Villa Unión, y provocó el cierre del tramo carretero Villa Unión-Mesillas.

El accidente se reportó a las 20:30 horas de este martes en el kilómetro 228 de la autopista, a la altura del paradero de la sindicatura de Villa Unión.

Según la versión del propio conductor, circulaba con dirección a Durango y de pronto se cargo demasiado hacia su costado izquierdo; las llantas de ese lado salieron de la carpeta asfáltica y al tratar de reincorporarse, el desnivel y el peso provocaron la volcadura de todo el transporte.