$!Tránsito de Culiacán levanta 742 actas por polarizado fuera de norma

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), ha levantado 742 actas de hechos por polarizados fuera de norma en cristales de automóviles.

A través de la Unidad de Vialidad, la corporación local emprendió el programa “Déjate Ver” desde el mes de agosto, en coordinación con instituciones militares y de seguridad pública estatal y federal.