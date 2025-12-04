$!Tránsito de Culiacán levanta 742 actas por polarizado fuera de norma

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), ha levantado 742 actas de hechos por polarizados fuera de norma en cristales de automóviles.
A través de la Unidad de Vialidad, la corporación local emprendió el programa “Déjate Ver” desde el mes de agosto, en coordinación con instituciones militares y de seguridad pública estatal y federal.
Estas acciones buscan prevenir hechos violentos, a través de la detección de riesgos en el interior de los vehículos por parte de las corporaciones.
De acuerdo con la SSPyTM, estos programas han permitido resultados como la disminución del robo de vehículo y robo a comercio, así como la recuperación de automotores con el apoyo del Centro de Respuesta Inmediata C4i.