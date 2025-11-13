Transportan al menos 9 vehículos asegurados tras operativo en predio de Eldorado

Al menos nueve vehículos asegurados arribaron la noche de este jueves 13 de noviembre a Culiacán tras ser localizados durante un operativo desplegado en un predio del municipio de Eldorado.

El operativo se montó desde el mediodía de este jueves en la comunidad de Navolatillo. Autoridades de investigación y de seguridad arribaron al poblado para asegurar un predio, en donde se encontraron las unidades.

La mayoría de los automóviles decomisados se encuentran significativamente dañados, algunos incluso fueron consumidos por el fuego, por lo que es difícil determinar las características de los mismos.

Fue durante la noche de este jueves, alrededor de las 22:00 horas, cuando se observó más de una grúa trasladando las unidades aseguradas por la avenida Jesús Kumate, en Culiacán, con rumbo a la pensión de bienes asegurados para seguir con las investigaciones.

Junto con las grúas se observaron pasando patrullas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, así como de elementos del Ejército Mexicano.

Se informa de manera extraoficial que en el predio se aseguraron decenas de vehículos, alrededor de 40, y que entre ellos se encuentran unidades de modelo reciente. Refieren que será este viernes cuando sean transportados a Culiacán.