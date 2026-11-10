Tras 13 días desaparecidos, hallan con vida a pareja privada de la libertad en restaurante de sushi en Culiacán

La pareja fue localizada la noche del lunes 9 de noviembre, luego de haber sido sacada por la fuerza del establecimiento de comida japonesa durante la noche del 27 de octubre.

CULIACÁN. _ Después de permanecer 13 días desaparecidos, Norma Verónica “M” y Víctor Alonso “L” fueron localizados con vida, luego de que hombres armados los privaran de la libertad en un restaurante de sushi del fraccionamiento Colinas del Rey, en Culiacán.

De acuerdo con la información sobre el hecho, minutos antes de las 21:00 horas, un grupo de hombres armados irrumpió en el negocio y se llevó a Norma Verónica, de 38 años, y a Víctor Alonso, de 41.

Durante la incursión, los agresores también despojaron de sus pertenencias a otros comensales que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió la localización de la pareja ni las circunstancias en las que fue encontrada. Tampoco se ha dado a conocer su estado de salud; únicamente trascendió que ambos fueron localizados con vida.