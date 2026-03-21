$!Tras agresión y persecución, detienen a dos jóvenes armados en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos jóvenes armados y a bordo de una motocicleta negra fueron perseguidos y detenidos este sábado en la colonia Gabriel Leyva por parte de policías municipales.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a dichos hombres, identificados como Ángel “N”, de 23 años; y Arat “N”, de 18 años, les fueron decomisadas dos armas de fuego y cargadores abastecidos.
La detención en flagrancia se registró tras un seguimiento por diversas vialidades de la ciudad, luego de atender un reporte de agresión en contra de un ciudadano en calles de la colonia Leopoldo Sánchez Celis.
Según el reporte de la SSPM, los dos detenidos son señalados por su probable participación en el delito de violación a la Ley de Armas de Fuego de uso exclusivo de las fuerzas federales.
Fue en la colonia Gabriel Leyva donde los policías municipales lograron interceptar a los tripulantes de la motocicleta, localizando entre sus pertenencias dos armas de fuego con cargadores abastecidos.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal.