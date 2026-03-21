$!Tras agresión y persecución, detienen a dos jóvenes armados en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos jóvenes armados y a bordo de una motocicleta negra fueron perseguidos y detenidos este sábado en la colonia Gabriel Leyva por parte de policías municipales.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a dichos hombres, identificados como Ángel “N”, de 23 años; y Arat “N”, de 18 años, les fueron decomisadas dos armas de fuego y cargadores abastecidos.

La detención en flagrancia se registró tras un seguimiento por diversas vialidades de la ciudad, luego de atender un reporte de agresión en contra de un ciudadano en calles de la colonia Leopoldo Sánchez Celis.