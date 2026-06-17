$!Tras ataque a policías en Mazatlán, detienen a dos hombres con arsenal y droga

MAZATLÁN._ Dos civiles fueron detenidos y se aseguraron seis fusiles de asalto, cargadores, equipo táctico, presunta droga y una camioneta con reporte de robo, como resultado del operativo desplegado tras el ataque armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva registrado la tarde del martes 16 de junio en el municipio de Mazatlán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el aseguramiento se derivó del despliegue implementado por el Grupo Interinstitucional luego de la agresión perpetrada por civiles armados en las inmediaciones del poblado Lomas de Monterrey.
De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y detectaron una camioneta SUV cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de la autoridad, abrieron fuego contra los agentes.
Los elementos repelieron la agresión e iniciaron una persecución que concluyó al dar alcance al vehículo, donde lograron detener a dos presuntos responsables.
Como resultado del operativo fueron asegurados dos civiles, seis fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 36 cargadores abastecidos del mismo calibre, cuatro chalecos tácticos, 12 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína y una camioneta Mazda CX-50 modelo 2026 con reporte de robo.
Tras la agresión, corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional reforzaron las labores de búsqueda para ubicar a otros presuntos responsables que lograron huir del lugar. La SSPE informó que la situación fue controlada sin que se registraran nuevos enfrentamientos.
Los detenidos, el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de los implicados.