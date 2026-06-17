$!Tras ataque a policías en Mazatlán, detienen a dos hombres con arsenal y droga

MAZATLÁN._ Dos civiles fueron detenidos y se aseguraron seis fusiles de asalto, cargadores, equipo táctico, presunta droga y una camioneta con reporte de robo, como resultado del operativo desplegado tras el ataque armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva registrado la tarde del martes 16 de junio en el municipio de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el aseguramiento se derivó del despliegue implementado por el Grupo Interinstitucional luego de la agresión perpetrada por civiles armados en las inmediaciones del poblado Lomas de Monterrey.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia y detectaron una camioneta SUV cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de la autoridad, abrieron fuego contra los agentes.