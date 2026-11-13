Tras atropellamiento en Buenavista, anuncian estudio vial en Los Mochis

AHOME. _ La intensa dinámica comercial y el crecimiento urbano acelerado que experimenta el sector de Los Mochis volvieron a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de peatones y automovilistas. Tras el reciente atropellamiento de una mujer en las inmediaciones del tradicional tianguis de Buenavista, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome anunció la realización de un estudio técnico en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la zona.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, reconoció que las vialidades que convergen en el sector enfrentan una saturación constante debido a la expansión de la ciudad. Ante este escenario, adelantó que las dependencias operativas pondrán la lupa sobre el cruce formado por la calle Agustina Ramírez y el bulevar Liverpool, un sitio estratégico donde la afluencia hacia establecimientos comerciales incrementa de manera significativa el riesgo de percances.

“Es una vía muy rápida que ya está creciendo hacia ese lugar la ciudad; entonces, muy pronto estaremos haciendo un estudio en la calle Ramírez con Liverpool porque ya es mucho vehículo en esa esquina contra el Oxxo, por lo que tenemos que tomar medidas de prevención para evitar accidentes”, explicó el funcionario municipal.

Respecto al accidente que motivó la alerta en el tianguis, Rodríguez Ponce confirmó que los elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para integrar el parte informativo oficial. Dicho documento será turnado a la Vicefiscalía para que sea esta instancia la encargada de indagar las responsabilidades legales que deriven de los hechos.

El jefe policial advirtió que la temporada actual trae consigo un incremento notable en el parque vehicular en circulación por todo el municipio de Ahome, lo que correlativamente eleva la incidencia de accidentes viales tanto en zonas de alta concentración comercial como en los principales bulevares.

Ante esta situación, hizo un exhorto a la ciudadanía para redoblar las medidas de precaución y adoptar una cultura vial más responsable:

* Salidas anticipadas: Planificar los traslados y salir con tiempo de los domicilios para evitar prisas al volante.

* Vías alternas: Utilizar rutas secundarias para desfogar la carga vehicular en los puntos de mayor saturación.

* Cero distracciones: Evitar por completo el uso de teléfonos celulares mientras se conduce.

* Respeto a la normativa: Apegarse estrictamente a las leyes de tránsito y límites de velocidad establecidos.

Con estas acciones y el resultado del próximo estudio técnico en el cruce de Agustina Ramírez y Liverpool, la autoridad municipal busca mitigar los riesgos latentes en el tianguis de Buenavista, garantizando un entorno más seguro para las familias que acuden a realizar sus compras y para quienes transitan diariamente por el sector.