$!Tras cateo en Culiacán, liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres

CULIACÁN. _ Tres personas fueron detenidas durante un operativo encabezado por autoridades federales en el fraccionamiento Barcelona, al norte de Culiacán, donde además fue liberada una persona de nacionalidad estadounidense que se encontraba privada de su libertad.
El despliegue fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de cateo.
En el sitio, fueron asegurados un arma corta, una réplica de pistola, cargadores, cartuchos y dos vehículos. Los detenidos, dos hombres y una mujer, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
Cabe señalar que el domingo 19 de octubre, las autoridades federales realizaron cateos en diferentes puntos de Culiacán. En uno de estos inmuebles intervenidos, ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, fueron localizados tambos con presuntos precursores químicos y una camioneta Ford Escape blanca.
Los otros dos inmuebles cateados se localizan en la colonia 22 de Diciembre y en la colonia Centro. En todos los casos, las diligencias estuvieron a cargo de la FGR y fuerzas federales.