$!Tras cateo en Culiacán, liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres

CULIACÁN. _ Tres personas fueron detenidas durante un operativo encabezado por autoridades federales en el fraccionamiento Barcelona, al norte de Culiacán, donde además fue liberada una persona de nacionalidad estadounidense que se encontraba privada de su libertad.

El despliegue fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de cateo.