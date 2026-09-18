$!Tras cateo en la Rafael Buelna, en Culiacán, FGR reporta 77 tragamonedas y municiones aseguradas

CULIACÁN._ Un total de 77 máquinas tragamonedas, un cargador, ocho cartuchos para arma de fuego y un inmueble fueron asegurados durante un cateo realizado en la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán, informó la Fiscalía General de la República. La inspección se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre; sin embargo, fue hasta tres días después cuando la FGR dio a conocer los resultados del operativo, realizado en coordinación con elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) notificaron a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa que, al atender un reporte vía radio sobre personas que ingresaban a un inmueble donde había máquinas tragamonedas, acudieron al lugar.

Al encontrarse en el sitio, los elementos militares observaron desde el exterior un cargador y ocho cartuchos para arma de fuego, por lo que informaron de los hechos a la autoridad ministerial federal.

Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden de cateo para inspeccionar el inmueble. La diligencia fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la institución.