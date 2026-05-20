$!Tras denuncia anónima, agentes federales aseguran camioneta blindada y armas, en Culiacán

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, así como armamento en su interior, tras una denuncia anónima al 089 que movilizó a la corporación, en Culiacán.
El despliegue oficial se registró sobre la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de La Campana, en la salida norte de la capital sinaloense, en donde los uniformados fueron alertados por un vehículo sospechoso.
Al arribar, vieron una camioneta circular en un camino de terracería; al notar la aproximación de policías, el conductor frenó el vehículo y huyó entre la maleza.
Como evidencia de la situación, quedó abandonada una camioneta pick up color gris oscuro, con blindaje artesanal en la batea, y en su interior se halló un arma larga tipo fusil calibre AK-47, con un cargador para arma larga y 30 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.
Dichos indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones pertinentes.