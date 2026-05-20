$!Tras denuncia anónima, policías de Harfuch aseguran camioneta blindada y armas, en Culiacán

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, así como armamento en su interior, tras una denuncia anónima al 089 que movilizó a la corporación, en Culiacán.

El despliegue oficial se registró sobre la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de La Campana, en la salida norte de la capital sinaloense, en donde los uniformados fueron alertados por un vehículo sospechoso.

Al arribar, vieron una camioneta circular en un camino de terracería; al notar la aproximación de policías, el conductor frenó el vehículo y huyó entre la maleza.