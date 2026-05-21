Tras denuncias anónimas, autoridades detienen a siete hombres armados en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de siete civiles fueron detenidos en dos acciones distintas realizadas en el fraccionamiento Hacienda Molino de las Flores, en Culiacán, donde autoridades aseguraron armas largas, armas cortas, más de mil 400 cartuchos, equipo táctico, presunto fentanilo y vehículos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ambos operativos derivaron de denuncias ciudadanas realizadas al número anónimo 089 y fueron encabezados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con corporaciones federales y militares.

De acuerdo con el comunicado oficial, el primer hecho ocurrió luego de que policías estatales recibieran el reporte sobre personas armadas realizando actividades sospechosas en un domicilio del mencionado fraccionamiento.

Al llegar al sitio, los agentes observaron un automóvil Nissan Versa saliendo de la vivienda, el cual era tripulado por cinco hombres armados y con equipo táctico, por lo que procedieron a interceptarlos y detenerlos.

Durante esta primera acción fueron asegurados cuatro fusiles calibre 5.56x45 milímetros, un fusil AK-47 calibre 7.62x39, cinco armas cortas, 45 cargadores de distintos calibres, mil 150 cartuchos útiles, cinco chalecos tácticos con placas balísticas y el vehículo Nissan Versa, el cual contaba con reporte de robo.

Posteriormente, autoridades recibieron una segunda denuncia anónima en la que se alertaba sobre otro vehículo con personas armadas ingresando al mismo sector habitacional.

Los elementos del GOES regresaron al lugar y localizaron un automóvil Volkswagen Jetta con dos hombres armados en el interior, quienes también fueron detenidos.

En esta segunda intervención se aseguraron dos fusiles calibre 7.62x39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, nueve cargadores, 250 cartuchos útiles, además de 50 pastillas de presunto fentanilo y un vehículo Volkswagen Jetta con reporte de robo.

Tanto los detenidos como el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.