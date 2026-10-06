$!Tras derrumbe de barda, familia se salva de ser aplastada dentro de un vehículo, en El Rosario

EL ROSARIO._ Apenas por unos minutos, tres miembros de una familia se salvaron de terminar bajo los escombros de una barda de adobe que terminó sobre su vehículo en el centro histórico de la cabecera Municipal.
Se precisó que los ocupantes llegaban a una funeraria ubicada en la ciudad, cuando se suscitó el percance, en donde el vehículo quedó apenas visible entre los ladrillos.
El hecho se informó por los propietarios ocurrió alrededor de las 18:30 horas, sobre la calle Hidalgo.
La unidad se trata de un auto Nissan Marcha, color blanco, modelo 2018.
Además la barda derribó una luminaria del alumbrado público.
Trascendió que derrumbe debido a la antigüedad del edificio y la humedad por las lluvias de los últimos días, pues cabe mencionar que la zona cuenta con antecedentes de socavones.
Al permanecer la fachada de ese predio y estar contra esquina de una de las calles de mucho tránsito, los vecinos destacaron el peligro que representa para chicos y grandes por lo que pidieron la intervención de las autoridades.
El área fue acordonada por elementos de Protección Civil a la espera de que acuda la aseguradora de la unidad motriz afectada.