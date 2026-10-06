$!Tras derrumbe de barda, familia se salva de ser aplastada dentro de un vehículo, en El Rosario

EL ROSARIO._ Apenas por unos minutos, tres miembros de una familia se salvaron de terminar bajo los escombros de una barda de adobe que terminó sobre su vehículo en el centro histórico de la cabecera Municipal.

Se precisó que los ocupantes llegaban a una funeraria ubicada en la ciudad, cuando se suscitó el percance, en donde el vehículo quedó apenas visible entre los ladrillos.

El hecho se informó por los propietarios ocurrió alrededor de las 18:30 horas, sobre la calle Hidalgo.