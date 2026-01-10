$!Tras despojo de vehículo despliegan operativo en residencial del sector Tres Ríos, en Culiacán

Policías estatales de Sinaloa desplegaron un operativo en los accesos de un residencial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, durante el mediodía de este sábado.
Las acciones de uniformados comenzaron después de que se reportó el despojo de una camioneta Nissan NP300 de redilas color blanca de modelo reciente.
El robo de vehículo sucedió sobre el bulevar Rotarismo, mientras que el complejo habitacional sitiado por oficiales se encuentra sobre el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, es decir, justo a espaldas de donde se cometió el delito.
En los hechos del despojo, sujetos armados interceptaron al conductor, le robaron la unidad y dejaron abandonadas dos armas de fuego afuera de una taquería.
Minutos después, elementos de seguridad encontraron abandonada la camioneta que había sido robada.
Según versiones preliminares, los responsables del atraco de la camioneta se habrían dado a la fuga y podría tener relación con el operativo en el residencial.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han brindado detalles respecto a las acciones desplegadas por los policías.