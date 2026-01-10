$!Tras despojo de vehículo despliegan operativo en residencial del sector Tres Ríos, en Culiacán

Policías estatales de Sinaloa desplegaron un operativo en los accesos de un residencial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, durante el mediodía de este sábado.

Las acciones de uniformados comenzaron después de que se reportó el despojo de una camioneta Nissan NP300 de redilas color blanca de modelo reciente.

El robo de vehículo sucedió sobre el bulevar Rotarismo, mientras que el complejo habitacional sitiado por oficiales se encuentra sobre el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, es decir, justo a espaldas de donde se cometió el delito.