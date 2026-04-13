Tras dos años de impunidad, vinculan a proceso a presunto feminicida en Los Mochis

LOS MOCHIS._ A más de dos años de haber estado evadiendo la justicia y tras un exhaustivo operativo de rastreo, Felaid de Jesús “N” fue formalmente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, cometido en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental, Alma Navarrete, de 25 años de edad.

Durante la audiencia inicial celebrada la mañana de este lunes 13 de abril en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, el Juez de Control determinó que los datos de prueba expuestos por los agentes del Ministerio Público fueron contundentes para iniciar el proceso legal en contra del imputado.

Como medida cautelar frente a la gravedad del delito y el riesgo de fuga comprobado, el juez dictó prisión preventiva oficiosa. Felaid de Jesús “N” fue ingresado de manera inmediata a las instalaciones del Centro Penitenciario de Goros 2, ubicado en este municipio de Ahome.

Los hechos que se ventilaron en la sala de audiencias remiten al trágico 22 de octubre de 2023. De acuerdo con la relatoría del Ministerio Público, Felaid de Jesús y Alma sostuvieron una fuerte discusión. La violencia escaló hasta que el hoy detenido presuntamente atacó a la joven con un objeto punzocortante en 48 ocasiones, lesiones que le causaron la muerte de manera casi instantánea.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en un charco de agua sobre la calle Oaxaca, casi en su intersección con Tlaxcala, en el sector norponiente de la ciudad. Fueron los propios vecinos de la colonia Estrella quienes, horrorizados ante el hallazgo de la joven ensangrentada, alertaron a los números de emergencia, acudiendo como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Ahome, quienes solo pudieron confirmar el deceso.

Tras perpetrar el crimen, el presunto feminicida huyó de Sinaloa, manteniéndose en calidad de prófugo durante dos años. Las investigaciones de inteligencia de la Fiscalía del Estado finalmente rindieron frutos al localizarlo en el municipio de San Quintín, en el estado de Baja California, donde se ejecutó la orden de aprehensión.

Cabe destacar que, al momento de su captura, las autoridades confirmaron que el individuo también contaba con una orden de reaprehensión vigente por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

El órgano jurisdiccional otorgó a la Fiscalía un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se desahogarán las diligencias restantes antes de pasar a la etapa intermedia del juicio.