$!Tras lluvias, rescatan a 22 turistas que se quedaron varados en la isla del medio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un grupo de 22 turistas de Guadalajara y Monterrey que se paseaban por la bahía, tuvieron un gran susto, luego de que en medio de la fuerte lluvia de la tarde-noche de este martes que azotó en Mazatlán, se quedaron atrapados y tuvieron que refugiarse en la isla del medio, de donde fueron rescatados.

De acuerdo a un comunicado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático y restadores de servicio, apoyaron a un grupo de personas que quedaron varados en la Isla de Venados durante las lluvias registradas la noche del martes.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del escuadrón acuático, informó que alerta se generó desde una embarcación donde un grupo aproximado de 22 personas que paseaban por la bahía, debido a los vientos, actividad eléctrica y precipitación arribaron a la Isla del Medio para refugiarse mientras la situación climática mejoraba.