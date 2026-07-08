Tras más de 7 años, dictan fallo condenatorio contra acusado del homicidio de Humberto Trejo en Culiacán

A más de siete años del asesinato de Humberto Trejo Espinal, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo un fallo condenatorio en contra de Iván Alejandro “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido con premeditación y traición.

El homicidio ocurrió el 25 de enero de 2019, cuando la víctima fue llevada bajo engaños a una zona enmontada ubicada en las inmediaciones de La Primavera, al sur de Culiacán, donde fue privada de la vida con disparos de arma de fuego. Posteriormente, su vehículo fue abandonado en una plaza comercial de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía, el juicio oral inició con la audiencia de apertura celebrada el 7 de abril pasado y este 8 de julio el Juez de Enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio, al considerar plenamente acreditada la responsabilidad penal de Iván Alejandro.

El caso permaneció varios años sin llegar a juicio debido a diversos recursos legales promovidos durante el proceso, por lo que el fallo representa uno de los avances más relevantes en la investigación desde que ocurrió el crimen.

Será el próximo 10 de julio, a las 13:00 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la que el juez determinará la pena de prisión que deberá cumplir el sentenciado, así como el monto correspondiente a la reparación del daño.

Con esta resolución, el proceso judicial entra en su etapa final, quedando pendiente únicamente la imposición de la sentencia que recibirá el responsable del homicidio.