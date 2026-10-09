Tras ocho días desaparecido, localizan con vida a Sergio Yahir en Culiacán

CULIACÁN. _ Ocho días después de haber sido reportado como desaparecido, Sergio Yahir, de 16 años de edad, fue localizado con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El adolescente fue reportado como desaparecido el pasado 30 de septiembre. Ese mismo día, horas después, su padre, Lucas Abel “N”, de 42 años, de oficio carpintero, fue privado de la libertad en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Punta Azul, al surponiente de Culiacán.
Tres días después, el cuerpo de Lucas Abel fue localizado sin vida sobre el acotamiento del libramiento La Costerita, a la altura del ejido El Ranchito.
Un día antes del hallazgo del cuerpo del padre de Sergio Yahir, se reportó la muerte de Abel Alexander, de 27 años, al interior de una celda del penal de Aguaruto. De manera extraoficial, trascendió que el hombre era hijo de Lucas Abel y hermano del adolescente.
Tras confirmar la localización con vida del menor, las autoridades estatales desactivaron la Alerta Amber, mediante la cual se solicitaba el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.