Tras ocho días desaparecido, localizan con vida a Sergio Yahir en Culiacán

CULIACÁN. _ Ocho días después de haber sido reportado como desaparecido, Sergio Yahir, de 16 años de edad, fue localizado con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El adolescente fue reportado como desaparecido el pasado 30 de septiembre. Ese mismo día, horas después, su padre, Lucas Abel “N”, de 42 años, de oficio carpintero, fue privado de la libertad en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Punta Azul, al surponiente de Culiacán.