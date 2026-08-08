Tras operativo, policías recuperan camioneta despojada a pareja de adultos mayores en Ahome

AHOME._ Gracias a la rápida respuesta y movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome, este sábado se dio con la recuperación de un vehículo de modelo reciente, el cual había sido robado con violencia a dos personas de la tercera edad.

Los hechos se registraron este sábado, cuando el número de emergencias 911 alertó sobre un despojo a mano armada en las inmediaciones de la comunidad de Olas Altas, perteneciente a esta sindicatura.

De acuerdo con el reporte policial, al arribar al lugar los agentes preventivos se entrevistaron con los afectados. La pareja relató que dos sujetos desconocidos los interceptaron y, mediante amenazas con un arma de fuego, les arrebataron un bolso con objetos de valor y las llaves de su vehículo para luego darse a la fuga.

Ante la situación, la corporación municipal implementó de manera inmediata un operativo de búsqueda en los sectores aledaños, teniendo como objetivo principal la localización de la unidad descrita una Nissan Pathfinder, modelo 2023 de color tinto.

Tras algunas horas de patrullaje intensivo, los uniformados lograron ubicar la camioneta en aparente estado de abandono sobre el bordo del canal de riego Sevelbampo, a escasa distancia de la carretera que conecta Los Mochis con la Villa de Ahome.

Posteriormente, la unidad motriz fue asegurada y remolcada a las instalaciones de la pensión municipal. En dicho recinto permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes a la espera de que los dueños presenten la documentación oficial y realicen los trámites correspondientes para su liberación.

La Secretaría de Seguridad subrayó la importancia de la denuncia ciudadana, recordando a la población que el reporte oportuno al 911 tras el incidente fue la pieza clave que permitió el éxito de este despliegue de búsqueda.