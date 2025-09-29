$!Tras orden de cateo, decomisan metanfetamina en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Autoridades federales aseguraron realizaron el aseguramiento de droga y otros objetos en una vivienda del municipio de Salvador Alvarado, tras llevar a cabo una orden de cateo.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con personal del Ejército Mexicano, ingresaron a un inmueble ubicado en la calle Carlos Esqueda del fraccionamiento Loma Linda, en la ciudad de Guamúchil.
Como resultado de la diligencia, las fuerzas armadas incautaron un total de 214 kilogramos de sustancias con características de metanfetamina, de acuerdo con el informe oficial. El decomiso se dividió en 14 kilogramos en forma sólida blanca y 200 kilogramos en estado granulado y cristalino.
Además del material ilícito, en el sitio fueron asegurados cuatro cartuchos útiles y un vehículo tipo pickup marca Dodge Ram, de color rojo, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Según estimaciones de las autoridades, el valor de la droga decomisada asciende a 57 millones de pesos. El inmueble y todos los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial federal para continuar con las investigaciones correspondientes.