$!Tras orden de cateo, decomisan metanfetamina en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Autoridades federales aseguraron realizaron el aseguramiento de droga y otros objetos en una vivienda del municipio de Salvador Alvarado, tras llevar a cabo una orden de cateo.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con personal del Ejército Mexicano, ingresaron a un inmueble ubicado en la calle Carlos Esqueda del fraccionamiento Loma Linda, en la ciudad de Guamúchil.