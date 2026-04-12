$!Tras permanecer más de un año en el Semefo de Mazatlán, regresan a Durango los restos de joven desaparecido en el puerto

DURANGO._ Más de un año permanecieron en el Semefo de Mazatlán, los restos de Isaac Jonathan Galván Ríos, joven de 29 años y originario de Durango, Durango, que fue reportado como no localizado desde el pasado 1 de marzo de 2025, luego de viajar a Mazatlán, Sinaloa, en busca de una oportunidad laboral.

El colectivo Buscando Emilios dio a conocer la localización sin vida en el Semefo de Mazatlán.

Los restos de Isaac Jhonathan regresaron a Durango este fin de semana, poniendo fin a meses de angustia familiar, tras su hallazgo sin vida.

Sus restos permanecieron más de un año en el Semefo de Mazatlán, luego de que fueron localizados el 29 de marzo de 2025.

El joven duranguense se trasladó en 2025 a Mazatlán luego de que recibió una supuesta oferta de trabajo en una fábrica.

Isaac Jonathan había reunido dinero para irse a Mazatlán y apoyar a su familia, sin embargo, desde el 1 de marzo de 2025 se perdió todo contacto con él mientras se encontraba en el puerto sinaloense, lo que alertó a su familia.

La familia de Isaac Jhonathan Galván Ríos vivía una búsqueda desde ese 1 de marzo de 2025.

La familia emprendió una intensa búsqueda desde la desaparición de Isaac Jhonathan Galván Ríos.

Se interpuso una denuncia tanto en Durango como en Sinaloa, pero no había indicios de su paradero hasta el 29 de marzo de 2025 que se confirmó que había sido encontrado sin vida.

Su desaparición y posterior hallazgo sin vida se inscriben en el contexto de los desafíos de seguridad y violencia que enfrenta Sinaloa, donde la búsqueda de personas desaparecidas es una problemática persistente.

“Hoy, Isaac regresa a Del Carmen y Anexos, donde sus restos descansarán finalmente cerca de su familia, quienes lo reciben con amor, pero también con un dolor imposible de describir”, expresó el colectivo Buscando Emilios en una publicación de Facebook, confirmando el regreso de los restos.