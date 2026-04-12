$!Tras permanecer más de un año en el Semefo de Mazatlán, regresan a Durango los restos de joven desaparecido en el puerto

DURANGO._ Más de un año permanecieron en el Semefo de Mazatlán, los restos de Isaac Jonathan Galván Ríos, joven de 29 años y originario de Durango, Durango, que fue reportado como no localizado desde el pasado 1 de marzo de 2025, luego de viajar a Mazatlán, Sinaloa, en busca de una oportunidad laboral.
El colectivo Buscando Emilios dio a conocer la localización sin vida en el Semefo de Mazatlán.
Los restos de Isaac Jhonathan regresaron a Durango este fin de semana, poniendo fin a meses de angustia familiar, tras su hallazgo sin vida.
Sus restos permanecieron más de un año en el Semefo de Mazatlán, luego de que fueron localizados el 29 de marzo de 2025.
El joven duranguense se trasladó en 2025 a Mazatlán luego de que recibió una supuesta oferta de trabajo en una fábrica.
Isaac Jonathan había reunido dinero para irse a Mazatlán y apoyar a su familia, sin embargo, desde el 1 de marzo de 2025 se perdió todo contacto con él mientras se encontraba en el puerto sinaloense, lo que alertó a su familia.
La familia de Isaac Jhonathan Galván Ríos vivía una búsqueda desde ese 1 de marzo de 2025.
La familia emprendió una intensa búsqueda desde la desaparición de Isaac Jhonathan Galván Ríos.
Se interpuso una denuncia tanto en Durango como en Sinaloa, pero no había indicios de su paradero hasta el 29 de marzo de 2025 que se confirmó que había sido encontrado sin vida.
Su desaparición y posterior hallazgo sin vida se inscriben en el contexto de los desafíos de seguridad y violencia que enfrenta Sinaloa, donde la búsqueda de personas desaparecidas es una problemática persistente.
“Hoy, Isaac regresa a Del Carmen y Anexos, donde sus restos descansarán finalmente cerca de su familia, quienes lo reciben con amor, pero también con un dolor imposible de describir”, expresó el colectivo Buscando Emilios en una publicación de Facebook, confirmando el regreso de los restos.
El colectivo reiteró su solidaridad con la familia y manifestó su esperanza de que otras familias encuentren a sus seres queridos pronto.
El colectivo Buscando Emilios informó que, después de meses de trámites, los restos fueron entregados a sus familiares.
Isaac Jhonathan Galván Ríos vuelve a casa en el poblado Del Carmen y Anexos, de la ciudad de Durango.
El colectivo Buscando Emilios también agradeció a las autoridades que hicieron posible el regreso de Isaac, incluyendo la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa y la Subdelegación de Derechos Humanos.
Isaac Jhonathan Galván Ríos había reunido dinero para irse a Mazatlán y apoyar a su familia. Sin embargo, 28 días después de llegar al puerto, le arrebataron la vida.
La tía de Isaac Jhonathan Galván Ríos fue la encargada de trasladar los restos a casa, dada la ausencia de su madre.
Buscando Emilios
El colectivo Buscando Emilios emitió el siguiente pronunciamiento:
Viajar a otro estado para traer de regreso a quien se fue con vida y vuelve en silencio, es una herida que no se puede explicar, sólo sentir. Es caminar entre papeles, pasillos fríos y esperas interminables, cargando no solo un cuerpo, sino el peso de una promesa que ya no se pudo cumplir.
Duele más cuando no es la madre quien va por su hijo. Cuando la ausencia de ella obliga a que otros brazos, igual de rotos, asuman lo imposible. Una tía que alguna vez prometió cuidar, hoy responde con el alma hecha pedazos, cumpliendo desde el dolor lo que la vida no permitió sostener en presencia.
No hay palabras que alcancen para describir lo que significa traer de vuelta a casa a quien debió regresar caminando. Sólo queda el amor, la memoria... y una promesa que, aun en la muerte, se cumple.