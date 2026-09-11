$!Tras persecución, detienen a dos hombres que viajaban en moto con la serie alterada en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome lograron la detención de dos individuos que, en su intento por evadir a la autoridad, protagonizaron una breve persecución en el sector norte de Los Mochis.
Los sujetos enfrentan ahora una investigación por su presunta relación con el delito de robo de vehículos.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades preventivas como Martín Alberto, de 44 años y residente de esta ciudad; y Víctor Hugo, de 29 años, originario de la Ciudad de México.
Los hechos se registraron durante un operativo de vigilancia habitual. Al transitar por la intersección del Bulevar 10 de Mayo y la Calle Río Piaxtla, en el Fraccionamiento Infonavit Palos Verdes, los uniformados detectaron a los sospechosos circulando a bordo de una motocicleta sin luces.
Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes aceleraron la marcha para escapar. Los agentes desplegaron un seguimiento inmediato que culminó a pocos metros del lugar, justo cuando los hombres abandonaban la unidad e intentaban ingresar a un domicilio cercano para ocultarse, siendo interceptados a tiempo.
Durante la inspección física, los preventivos revisaron la motocicleta, descrita como una marca Airon, modelo 2020, en colores rojo y negro. El hallazgo clave se dio al verificar los datos de identificación vehicular, ya que el número de serie se encontraba ilegible.
Debido a estas irregularidades, tanto los detenidos como la unidad fueron asegurados y turnados a la Unidad de Agentes del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Robo de Vehículo, perteneciente a la Vicefiscalía Zona Norte.
Será esta instancia investigadora la responsable de esclarecer el origen legal de la motocicleta, la cual quedó bajo resguardo en la pensión municipal, y de definir la situación jurídica de ambos señalados durante el transcurso de las indagatorias.