$!Tras persecución, Ejército detiene a joven en la Colonia Felipe Ángeles, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, fue detenido y puesto bajo arresto por elementos del Ejército Mexicano durante la mañana de este lunes en la Colonia Felipe Ángeles.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:00 horas, cuando el personal militar realizaba recorridos de vigilancia sobre la calle General Rosendo Rodríguez, en las cercanías de la Avenida Hilario Medina. De acuerdo con reportes de la zona, el civil intentó evadir el convoy oficial al percatarse de su cercanía, lo que inició un seguimiento por parte de los uniformados que culminó en su detención.