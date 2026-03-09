Seguridad
Tras persecución, Ejército detiene a joven en la Colonia Felipe Ángeles, al sur de Culiacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a un civil la mañana de este lunes al sur de la ciudad; el implicado intentó huir al notar la presencia de las fuerzas federales
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/03/2026 12:38
09/03/2026 12:38

CULIACÁN. _ Un joven, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, fue detenido y puesto bajo arresto por elementos del Ejército Mexicano durante la mañana de este lunes en la Colonia Felipe Ángeles.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:00 horas, cuando el personal militar realizaba recorridos de vigilancia sobre la calle General Rosendo Rodríguez, en las cercanías de la Avenida Hilario Medina. De acuerdo con reportes de la zona, el civil intentó evadir el convoy oficial al percatarse de su cercanía, lo que inició un seguimiento por parte de los uniformados que culminó en su detención.

Aunque inicialmente se reportó movilización de tropas en el sector Estela Ortiz de Toledo, se confirmó que el operativo se concentró en el punto mencionado anteriormente.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica y los motivos que originaron el arresto.

