$!Tras persecución en Culiacán, detienen a un hombre armado, otros huyen, pero corporaciones rescatan a plagiado

CULIACÁN._ La privación de la libertad de una persona en el sector Industrial El Palmito, en Culiacán, desencadenó una persecución que terminó con un hombre detenido, la incautación de armas en el vehículo, y el rescate del plagiado. Tras la movilización policial y militar por diversos sectores de la capital sinaloense, el vehículo perseguido se impactó contra otro. Ahí, dos o tres hombres alcanzaron a huir, y las corporaciones detuvieron solo a uno.

Se aseguraron al menos cuatro fusiles de alto poder, abundante munición, cargadores y material táctico y liberaron a la persona que había sido privada de la libertad. Los hechos iniciaron en el sector Industrial El Palmito, sobre el cruce de las calles Pastor Rovaix y Mayas. En dicho lugar se alertó sobre disparos contra la fachada de un inmueble utilizado como taller de carrocería, así como el plagio de una persona.

La alerta movilizó a corporaciones municipales, estatales y municipales, quienes desplegaron un cerco de búsqueda tras ubicar a los presuntos agresores. La persecución atravesó la colonia Pemex y concluyó sobre el bulevar Las Torres, a la altura de la colonia Benjamín Hill. Para frenar la huida, una unidad del Ejército Mexicano impactó por alcance la camioneta Toyota Avanza en la que circulaba el sospechoso. En el punto de interceptación, los uniformados arrestaron a un joven de complexión delgada, tez morena clara y de estatura alta, vestida con camisa blanca de manga larga, pantalón y calzado deportivo negros.