Tras persecución en Lomas del Ébano, Mazatlán, autoridades reportan un detenido y droga asegurada

MAZATLÁN. _ Una persona detenida, 200 dosis de presunta metanfetamina, un arma corta, 12 cartuchos útiles y un vehículo asegurados fue el saldo de una persecución registrada la noche del martes 13 de octubre en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvieron a un hombre y aseguraron los indicios durante un operativo en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, los agentes ubicaron un vehículo Hyundai Elantra negro cuyo conductor aceleró la marcha al percatarse de la presencia policial. Durante el seguimiento, los ocupantes realizaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente descendieron de la unidad para intentar escapar.