Tras persecución en Lomas del Ébano, Mazatlán, autoridades reportan un detenido y droga asegurada

MAZATLÁN. _ Una persona detenida, 200 dosis de presunta metanfetamina, un arma corta, 12 cartuchos útiles y un vehículo asegurados fue el saldo de una persecución registrada la noche del martes 13 de octubre en la colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvieron a un hombre y aseguraron los indicios durante un operativo en ese sector de la ciudad.
De acuerdo con la dependencia, los agentes ubicaron un vehículo Hyundai Elantra negro cuyo conductor aceleró la marcha al percatarse de la presencia policial. Durante el seguimiento, los ocupantes realizaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente descendieron de la unidad para intentar escapar.
Tras implementar un despliegue operativo, los elementos lograron detener a uno de los involucrados, mientras que se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, 12 cartuchos del mismo calibre, 200 dosis de presunta metanfetamina y el automóvil.
Según información recabada en el lugar, la noche anterior, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas sobre la calle Francisco Villa, en el cruce con María Jiménez, luego de una persecución en la que participaron elementos del Ejército Mexicano y civiles armados que presuntamente evadieron un punto de revisión.
En un primer momento, en el lugar trascendió que al menos tres hombres habían sido detenidos. Sin embargo, horas después, la SSPE confirmó oficialmente la detención de una sola persona y el aseguramiento de la presunta droga, el arma, las municiones y el vehículo.
El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes.