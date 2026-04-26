$!Tras persecución en Tres Ríos, reportan presunto allanamiento y despliegan búsqueda en colonia Chapultepec, en Culiacán

Minutos después de la persecución registrada la tarde de este domingo 26 de abril en el sector Tres Ríos, en Culiacán, autoridades desplegaron un nuevo operativo en la colonia Chapultepec ante el reporte de un presunto allanamiento relacionado con los mismos hechos.

De acuerdo con información preliminar, la movilización se concentró en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Número 2, entre Fernando Montes de Oca, donde se reportó el ingreso de dos hombres armados que presuntamente escapaban a pie.

Versiones recabadas en la zona señalan que ambos sujetos presentaban manchas de sangre, por lo que se presume que podrían encontrarse lesionados.

Uno de ellos fue descrito con pantalón de mezclilla y sin camisa, mientras que el segundo vestía playera negra.

En el inmueble también habrían quedado rastros hemáticos, situación que fue revisada por las autoridades como parte de las indagatorias.

El reporte surgió poco después de que elementos del Ejército Mexicano aseguraran un vehículo Mazda 3 y armamento tras una persecución sobre el Malecón Nuevo y bulevar Diego Valadés.