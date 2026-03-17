$!Tras persecución, policías de Harfuch detienen a dos jóvenes armados en la Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN. _ Dos jóvenes de 21 y 19 años de edad fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras una persecución registrada, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, en la capital sinaloense.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la zona de El Canario, cuando ambos transitaban en una camioneta pick up marca Ram, color blanco, con placas del estado de California, Estados Unidos. Los agentes les marcaron el alto para realizar una revisión; sin embargo, intentaron escapar.