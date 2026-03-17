$!Tras persecución, policías de Harfuch detienen a dos jóvenes armados en la Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN. _ Dos jóvenes de 21 y 19 años de edad fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras una persecución registrada, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, en la capital sinaloense.
Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la zona de El Canario, cuando ambos transitaban en una camioneta pick up marca Ram, color blanco, con placas del estado de California, Estados Unidos. Los agentes les marcaron el alto para realizar una revisión; sin embargo, intentaron escapar.
Elementos de la SSPC, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, iniciaron la persecución y lograron alcanzarlos luego de que se salieron del camino y chocaron contra la maleza a la orilla de la rúa.
Tras su aseguramiento, les decomisaron una bolsa con dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos están relacionados con una célula delictiva generadora de violencia en la entidad.
A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.