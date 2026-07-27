$!Tras persecución Policías municipales detienen a dos motociclistas en el Infonavit Alarcón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una persecución, agentes de la Policía Municipal detuvieron a los ocupantes de una motocicleta que intentaron huir al internarse en los andadores del Infonavit Alarcón.

La detención se reportó a las 18:20 horas, sobre la avenida Delfines y el andador León del Infonavit Alarcón.

El ruido del escape de una motocicleta, oficiales corriendo entre los andadores y una serie de detonaciones de arma de fuego rompieron la tranquilidad de los vecinos del Infonavit Alarcón; se trataba de una persecución que terminó con dos detenidos que huían en una motocicleta.