$!Tras persecución Policías municipales detienen a dos motociclistas en el Infonavit Alarcón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras una persecución, agentes de la Policía Municipal detuvieron a los ocupantes de una motocicleta que intentaron huir al internarse en los andadores del Infonavit Alarcón.
La detención se reportó a las 18:20 horas, sobre la avenida Delfines y el andador León del Infonavit Alarcón.
El ruido del escape de una motocicleta, oficiales corriendo entre los andadores y una serie de detonaciones de arma de fuego rompieron la tranquilidad de los vecinos del Infonavit Alarcón; se trataba de una persecución que terminó con dos detenidos que huían en una motocicleta.
Uno de los motociclistas fue interceptado y detenido a bordo de una motocicleta Pulsar 200 de color negro, mientras que el segundo que se había escondido sobre el techo de una vivienda trató de seguir corriendo, pero los agentes dispararon al aire y finalmente se entregó.
Ambos detenidos fueron subidos a una patrulla y trasladados ante un Juez en el Tribunal de Barandilla donde se determinará su situación jurídica.
Al momento se desconoce si los motociclistas detenidos participaron en el intento de despojo de un automóvil en el fraccionamiento Villa verde y donde una persona resultó con una herida de bala.