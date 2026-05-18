$!Tras persecución y disparos, camioneta termina incendiada en la Jorge Almada, en Culiacán

En el lugar, autoridades localizaron una camioneta SUV color blanco estrellada contra el negocio y envuelta en fuego.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 19:00 horas en el cruce de la avenida Donato Guerra y la calle Epitacio Osuna, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y un vehículo en llamas.

Una persecución con disparos terminó con una camioneta incendiada tras impactarse contra una carreta de comida la tarde-noche de este lunes 18 de mayo en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor de la unidad era perseguido por civiles armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones mientras circulaba por la zona.

Tras los disparos, el tripulante perdió el control del volante y terminó impactándose contra el establecimiento.

Posteriormente, la camioneta comenzó a incendiarse hasta quedar completamente calcinada y en pérdida total.

Pese a lo ocurrido, el conductor logró salir de la unidad y escapar del sitio antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento no se ha confirmado si resultó herido ni tampoco se ha reportado su ingreso a algún hospital.

Elementos de Bomberos Culiacán acudieron para sofocar las llamas, mientras que militares y corporaciones policiales desplegaron un operativo en el sector.

La zona fue acordonada para permitir que peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias relacionadas con el ataque armado.