Tras persecución y disparos en Culiacán, detienen a civil herido en el sector Del Valle

CULIACÁN. _ Un hombre herido y en posesión de un arma de fuego fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Del Valle, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Humaya, en Culiacán.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), agentes motorizados de la Policía Estatal acudieron al sitio luego de recibir reportes de disparos al número de emergencias 911. En el lugar localizaron a un hombre que presentaba lesiones y que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir.

Tras una persecución, el individuo fue asegurado en posesión de un arma corta calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con siete cartuchos.