Tras persecución y disparos en Culiacán, detienen a civil herido en el sector Del Valle

CULIACÁN. _ Un hombre herido y en posesión de un arma de fuego fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Del Valle, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Humaya, en Culiacán.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), agentes motorizados de la Policía Estatal acudieron al sitio luego de recibir reportes de disparos al número de emergencias 911. En el lugar localizaron a un hombre que presentaba lesiones y que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir.
Tras una persecución, el individuo fue asegurado en posesión de un arma corta calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con siete cartuchos.
No obstante, el parte oficial no detalla el origen de las heridas del detenido ni confirma su posible relación con un enfrentamiento previo. Ciudadanos que se encontraban en la zona captaron en video a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizando disparos contra un vehículo Mazda de color oscuro en el cruce de la avenida Pedro Infante y Calzada Aeropuerto.
En ese punto, la unidad fue localizada con múltiples impactos de proyectil en el parabrisas y la carrocería. El vehículo quedó abandonado con las puertas abiertas bajo el puente del sector.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial que precise el saldo del presunto intercambio de disparos ni si el detenido forma parte del grupo de civiles que habría participado en el incidente.
No obstante, área de comunicación de la SSPE señaló que el sujeto probablemente esté relacionado con los hechos; sin embargo, al no tratarse de una detención en flagrancia por ese evento, no fue puesto a disposición por ese delito específico.
El detenido fue trasladado para recibir atención médica bajo custodia y, junto con el arma asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.