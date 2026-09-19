$!Tras repeler agresión, SSPC y Marina detienen en Sinaloa a 9 civiles armados, entre ellos un menor de edad

MAZATLÁN._ Un grupo armado que se desplazaba en seis camionetas todo terreno en los límites de Sinaloa con Durango agredió a personal de la Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina, por lo que las autoridades repelieron el ataque y detuvieron a nueve civiles, entre ellos un menor de edad. A los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos. A través de un comunicado, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó que los nueve civiles armados están presuntamente vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. La acción se realizó como parte del más reciente reforzamiento de seguridad implementado por el Gabinete de Seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa.

García Harfuch no precisó el punto exacto de la zona serrana de Sinaloa donde ocurrió el operativo ni informó sobre personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de la agresión. “El reforzamiento en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses”, aseguró el Secretario de Seguridad federal.

En otro comunicado, la Secretaría de Marina informó que como resultado del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa y, durante recorridos terrestres en los límites con Durango, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas. Además de asegurar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos. Los agentes de seguridad implementaron recorridos en la zona serrana del estado, donde fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas todo terreno, por lo que repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Al controlar la situación, fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, y se aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, más de 120 cargadores, cartuchos, lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de mariguana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal. A las personas detenidas les fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica. En el caso del menor de edad, se dio intervención a la autoridad competente conforme al marco legal aplicable.