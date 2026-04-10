$!Tras reporte ciudadano, encuentran restos humanos en el Cerro de Las 7 Gotas en Culiacán

CULIACÁN. _ Restos óseos de al menos una persona fueron localizados durante una jornada de rastreo en un predio del Cerro de Las 7 Gotas, ubicado al oriente de Culiacán.
El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano recibido por el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes notificaron a las instancias correspondientes para la intervención oficial.
En el sitio, las integrantes del grupo civil encontraron un cráneo y otros elementos humanos junto a una prenda de mezclilla, indicios que sugieren que se trata de una sola víctima.
Personal de seguridad resguardó el perímetro mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias para el levantamiento de los restos.
La osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios genéticos necesarios para establecer su identidad.