$!Tras reporte ciudadano, encuentran restos humanos en el Cerro de Las 7 Gotas en Culiacán

CULIACÁN. _ Restos óseos de al menos una persona fueron localizados durante una jornada de rastreo en un predio del Cerro de Las 7 Gotas, ubicado al oriente de Culiacán.

El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano recibido por el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes notificaron a las instancias correspondientes para la intervención oficial.