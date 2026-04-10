Seguridad
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Restos localizados

Tras reporte ciudadano, encuentran restos humanos en el Cerro de Las 7 Gotas en Culiacán

El colectivo Sabuesos Guerreras localizó un cráneo y diversas piezas óseas al oriente de la capital. La zona fue asegurada por autoridades estatales para iniciar las pruebas periciales de identidad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/04/2026 11:41
10/04/2026 11:41

CULIACÁN. _ Restos óseos de al menos una persona fueron localizados durante una jornada de rastreo en un predio del Cerro de Las 7 Gotas, ubicado al oriente de Culiacán.

El hallazgo se registró tras un reporte ciudadano recibido por el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes notificaron a las instancias correspondientes para la intervención oficial.

$!Tras reporte ciudadano, encuentran restos humanos en el Cerro de Las 7 Gotas en Culiacán

En el sitio, las integrantes del grupo civil encontraron un cráneo y otros elementos humanos junto a una prenda de mezclilla, indicios que sugieren que se trata de una sola víctima.

Personal de seguridad resguardó el perímetro mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias para el levantamiento de los restos.

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La osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios genéticos necesarios para establecer su identidad.

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