$!Tras reporte de disparos, encuentran a joven herido en el fraccionamiento Villa de Cortés

CULIACÁN. _ Un joven resultó herido y fue encontrado la mañana de este lunes con una lesión en la cabeza, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en el Fraccionamiento Villa de Cortés, ubicado en el sector surponiente de la capital sinaloense.

El llamado ciudadano, realizado a los números de emergencia, alertó a las corporaciones de seguridad sobre una persona lesionada en la avenida Chichenitza, entre las calles Ramón López Velarde y Nueva España, donde previamente se habían escuchado múltiples disparos.

Al sitio se movilizaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes, tras una inspección, localizaron varios casquillos percutidos en la vialidad y al joven con un aparente golpe en la cabeza, por lo que pidieron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

El personal de auxilio brindó atención médica al herido en el lugar de los hechos, determinando que sus lesiones no requerían de su traslado a una unidad hospitalaria. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre su identidad.

La zona fue asegurada por el personal naval para preservar la escena y los indicios balísticos. Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias de campo necesarias para integrar la carpeta de investigación.