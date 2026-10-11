$!Tras reporte de disparos, hallan vehículo y casa con impactos de bala en Camino Real, en Culiacán

CULIACÁN._ Luego de una serie de reportes por disparos de arma de fuego en el Fraccionamiento Camino Real, autoridades de seguridad pública encontraron un vehículo y una casa con daños por impactos de proyectil de arma de fuego, al oriente de Culiacán.

Fue en el cruce de las avenidas San Antonio Abad y San Juan Diego donde corporaciones hallaron un Volkswagen tinto, estacionado en la parte lateral de una casa.

La unidad presentó daños en cristales y carrocería, mientras que la vivienda tenía al menos ocho orificios por impactos de bala.