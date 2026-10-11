$!Tras reporte de disparos, hallan vehículo y casa con impactos de bala en Camino Real, en Culiacán

CULIACÁN._ Luego de una serie de reportes por disparos de arma de fuego en el Fraccionamiento Camino Real, autoridades de seguridad pública encontraron un vehículo y una casa con daños por impactos de proyectil de arma de fuego, al oriente de Culiacán.
Fue en el cruce de las avenidas San Antonio Abad y San Juan Diego donde corporaciones hallaron un Volkswagen tinto, estacionado en la parte lateral de una casa.
La unidad presentó daños en cristales y carrocería, mientras que la vivienda tenía al menos ocho orificios por impactos de bala.
No obstante, según vecinos, los daños en la propiedad habrían sido originados en un hecho diferente, aunque las autoridades aún no confirman lo anterior.
El propietario del vehículo fue encontrado en el sitio y abordado por agentes de Policía de Investigación para que diera su declaración acerca del suceso.
Debido a la presencia de evidencias en el lugar, como casquillos percutidos, la calle tuvo que ser cerrada en tanto la Fiscalía General del Estado procesó la escena antes de trasladar el vehículo hacia las instalaciones correspondientes y continuar con la investigación.