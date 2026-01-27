$!Tras resistirse a un asalto, balean a conductor de ‘pulmonía’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un trabajador del volante fue agredido con disparos de arma de fuego la noche de este martes, tras resistirse a un asalto por pasajeros armados; mal herido condujo la pulmonía con la que labora hasta el Hospital Margarita Maza de Juárez.
El intento de asalto se dio a conocer a las 19:50 horas, tras la llegada del conductor hasta la puerta principal del conocido como hospitalito ubicado en la calle Juan Escutia de la colonia Juárez.
Como pudo, el chófer descendió de su transporte y logro llegar hasta la recepción donde informó de sus heridas y solicitó ayuda antes de desvanecerse por la pérdida de sangre.
Personal del hospital municipal atendieron al conductor herido y luego de taponar sus heridas y contener la hemorragia, fue trasladado a una clínica privada en una ambulancia.
La donde quedó estacionada la pulmonía fue acordonada y resguardada por Policías Municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el lugar exacto de la agresión.