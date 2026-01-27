$!Tras resistirse a un asalto, balean a conductor de ‘pulmonía’ en Mazatlán

El intento de asalto se dio a conocer a las 19:50 horas, tras la llegada del conductor hasta la puerta principal del conocido como hospitalito ubicado en la calle Juan Escutia de la colonia Juárez.

MAZATLÁN._ Un trabajador del volante fue agredido con disparos de arma de fuego la noche de este martes, tras resistirse a un asalto por pasajeros armados; mal herido condujo la pulmonía con la que labora hasta el Hospital Margarita Maza de Juárez.

Como pudo, el chófer descendió de su transporte y logro llegar hasta la recepción donde informó de sus heridas y solicitó ayuda antes de desvanecerse por la pérdida de sangre.

Personal del hospital municipal atendieron al conductor herido y luego de taponar sus heridas y contener la hemorragia, fue trasladado a una clínica privada en una ambulancia.

La donde quedó estacionada la pulmonía fue acordonada y resguardada por Policías Municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el lugar exacto de la agresión.