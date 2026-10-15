Tras riña, se buscan armas largas dentro del Penal de Mazatlán: Fiscal

CONCORDIA.- Tras la riña en el Penal El Castillo, de Mazatlán, que dejó 10 muertos, nueve internos, además de un niño, y 16 heridos, se buscan armas largas en el interior, informó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Recalcó que tienen indicios de casquillos de arma corta y de armas largas.

”Tenemos el aseguramiento en el lugar del hecho, armas cortas aseguradas como indicio y estamos trabajando también la parte sobre la búsqueda de armas largas, tenemos indicios recabados de casquillos de arma corta y de arma larga, derivado de lo que resulte en la periciala balística eso ya lo determinará la pericial el resultado”, expresó.

Sánchez Kondo agregó que también que hasta el momento no se tiene el dato de que algún grupo armado haya ingresado al Centro Penitenciario de Mazatlán a cometer la agresión, pero se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Como se informó públicamente en su momento, la mañana del pasado jueves 8 de octubre primero se reportó presuntamente el ingreso de un grupo armado al citado centro penitenciario ubicado al sur de la ciudad de Mazatlán y posteriormente se dijo que se trató de una riña entre internos que dejó 9 reclusos muertos por disparos de proyectiles de armas de fuego y un menor de 2 años sin vida que se encontraba de visita.

Al día siguiente se reportó el hallazgo de otros dos internos sin vida con heridas por arma blanca al interior del mismo penal.La mañana de hoy jueves 15 de octubre, tras una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en un restaurante de Concordia, encabezada por la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, la Fiscal General del Estado expresó que por los hechos del jueves pasado en el Centro Penitenciario El Castillo ya se tienen 9 personas identificadas y entregadas a sus familiares, solo falta uno que se presume podría ser colombiano.

Ante las versiones de posible ingreso de un grupo armado a cometer la agresión o si se trató de una riña, manifestó que está en investigación el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.

”Está en investigación el caso, lo que derive de la propia investigación, que se determine ya el móvil, si fue una situación directa, todo eso se está trabajando para ver la determinación, no tenemos hasta ahorita el dato de que hayan ingresado personas del exterior a ocasionar el acto y todo lo que derive de la investigación va resulatr ahí”, dijo Sánchez Kondo.

”Va derivar de la investigación, ahorita no le puedo yo confirmar el móvil directamente, pero todo eso va derivar en la investigación realizada”.

Precisó que en el lugar de los hechos se aseguraron armas de fuego cortas como indicio y se está en la búsqueda de armas largas.

También dijo que por parte de la Fiscalía General del Estado se atendió la identificación formal del menor fallecido en esos hechos y el cuerpo fue entregado a sus familiares.

”Tengo conocimiento que por parte del Gobierno del Estado hubo acercamiento también con la familia del menor”, continuó Sánchez Kondo.

Dio a conocer que las investigaciones de estos hechos los realiza la Fiscalía General del Estado y se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República relativo a los detenidos que ellos reciben a disposición, detenidos en flagrancia.